Brussels Airlines investit dans cinq nouveaux avions

Brussels Airlines Avion Brussels Airport Zaventem - Belga James Arthur Gekiere

Brussels Airlines va ajouter cinq nouveaux appareils à sa flotte, portant le nombre total d’Airbus A320neo à treize, a annoncé la compagnie vendredi.

Brussels Airlines a réceptionné son premier A320neo – le tout premier appareil flambant neuf de la compagnie – fin 2023. Elle en a depuis reçu cinq, et trois autres suivront dans les prochains mois. Cinq autres appareils seront ajoutés à partir de 2027.

Belga

29 août 2025 - 08h30
Modifié le 29 août 2025 - 09h25
 

