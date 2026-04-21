Bpost a remis une proposition aux syndicats qui vont consulter leurs membres ce mardi

La direction de Bpost et les syndicats se sont une nouvelle fois retrouvés lundi concernant le plan de transformation prévu pour la distribution des colis et du courrier. La réunion s’est clôturée vers 21h45. L’entreprise a formulé une proposition aux syndicats, qui vont consulter leurs membres sur cette base, a appris Belga de bonne source.

La direction de l’entreprise postale a annoncé jeudi soir un accord sur le plan de transformation. Les syndicats ont toutefois précisé que cette proposition devait encore faire l’objet d’une consultation avec le personnel

Les travailleurs avaient donc poursuivi le mouvement de grève. La distribution du courrier et des colis était totalement bloquée à Bruxelles et seules 15% des tournées postales étaient assurées en Wallonie, où des centres de distribution étaient également bloqués. Dans le nord du pays, 96% du personnel était au travail.

“Le personnel demande plus de détails concernant les plans. C’est encore trop vague. Nous espérons obtenir plus de précisions cet après-midi”, avançait le syndicaliste Luc Tegethoff, du VSOA (SLFP).

La direction espère que les négociations finales avec les syndicats permettront de dégager un accord avant le 30 avril.

Belga