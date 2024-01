Bois de la cambre : 300 personnes se mobilisent pour réclamer la libération des otages du Hamas

Environ 300 personnes, selon les organisateurs, se sont retrouvées, dimanche après-midi, place Poelaert à Bruxelles, pour réclamer la libération de 139 Israéliens retenus depuis 100 jours par le Hamas, groupe extrémiste palestinien. Les manifestants ont ensuite rejoint le Bois de la Cambre à Ixelles, où ils se sont rassemblés une dernière fois pour évoquer la gravité de la situation pour ces otages, maltraités par leurs ravisseurs.

Ce rassemblement faisait partie de deux actions mondiales, déclinées dans de nombreuses autres villes ce dimanche, une date qui marquait les 100 jours de détention pour les otages du Hamas. Le 7 octobre dernier, ce groupe terroriste a mené une série d’attaques contre Israël. Environ 200 civils et soldats israéliens ont été pris en otage dans la bande de Gaza, dont une quarantaine d’enfants. Certains ont depuis lors été libérés, mais ils sont encore 139 entre les mains des agresseurs. La première action, “Ride to bring them home”, a réuni une centaine de cyclistes, les uns partis d’Anvers, les autres de Bruxelles, pour se rassembler ensuite à Vilvorde avant de rejoindre la place Poelaert puis le Bois de la Cambre. La seconde, “Run for their lives” a concentré un nombre équivalent de coureurs cette fois, qui, eux, sont partis de la place Poelaert pour se diriger, avec les cyclistes, vers le Bois de la Cambre. De nombreuses autres personnes ont complété le groupe au fur et à mesure du parcours, en marchant. Cet événement était organisé par le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) et par le Forum der Joodse Organisaties (FOJ). Tous les manifestants, parmi lesquels des membres de familles des otages, ont rappelé que l’attente de la libération de leurs proches devenait “insupportable” et qu’après 100 jours de captivité, chaque seconde comptait pour les faire libérer.

Belga

■ Un reportage de Pérrine Hubinon, Thibaut Rommens et Hugo Moriamé