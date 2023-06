Boire un verre en admirant le panorama bruxellois: les rooftops ont la cote au retour des beaux jours

Lorsque le soleil estival brille à Bruxelles, nombreux sont ceux qui décident d’en profiter sur les nombreux rooftops de la capitale.

Les rooftops ont de plus en plus de succès et se multiplient à Bruxelles depuis plusieurs années. Boire un verre perché en hauteur, vue sur la capitale, est d’autant plus populaire lorsqu’il fait aussi beau et chaud que ce samedi. Le personnel du “Eight Rooftop”, ouvert l’année dernière, voit de plus en plus de clients. Ce soir, 100 personnes ont réservé leur table au soleil. La terrasse sera, sans aucun doute, remplie ce week-end.

■ Duplex de Lisa Saint-Ghislain avec l’interview de Youssef Samadi, Chef de rang du “Eight Rooftop”