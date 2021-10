BNXT League : le Brussels s’incline face à Liège (90-98)

Liège s’est imposé dimanche après-midi en déplacement sur le parquet du Brussels (90-98) en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans le même temps, Louvain l’a emporté, à la maison, contre Anvers (84-67).

Ce duel de mal-classés entre le Brussels et Liège était pourtant à l’avantage des Bruxellois en première mi-temps. Sous l’impulsion de Pape Badji (19 points et 9 rebonds) et de Max Kouguere (20 points et 8 rebonds), ce sont les locaux qui prenaient les commandes de la rencontre (50-44 à la pause). Au retour des vestiaires, Liège montait l’intensité d’un cran pour revenir à une unité à l’entame des dix dernières minutes (69-68). Dans le rythme, Bouzamana Kone (34 points, 4 rebonds et 7 passes) était intenable et permettait aux Liégeois de remporter leur premier match de la saison (90-98) grâce à un dernier quart remporté 21-30. Dans l’autre match de la journée, Louvain a surpris Anvers. À domicile, les Louvanistes ont rapidement mené au score (42-24 à la pause) avant de gérer la deuxième mi-temps (84-67). Jakob Cebasek (Louvain) termine meilleur marqueur avec 21 points. Au classement, Ostende est toujours en tête avec 6 victoires en autant de rencontres. Suivent Mons (5-1), Alost (3-3), Anvers (3-2), Louvain (3-2), Charleroi (2-3), Malines (2-2), Liège (1-4), Limbourg United (0-6), le Brussels (1-3)

Belga