Bientôt bourgmestres : Les Experts reçoivent Claire Vandevivere (Jette) et Jean-Paul Van Laethem (Ganshoren)

Ce samedi, Les Experts sont de retour pour une nouvelle émission.

Jean-Jacques Deleeuw reçoit Claire Vandevivere (cdH), échevine et future bourgmestre de Jette, et Jean-Paul Van Laethem (cdH), échevin et futur bourgmestre de Ganshoren.

Pour les accompagner, deux experts : la journaliste Vanessa Lhuillier (BX1) et le bloggueur Yvan Vandenbergh (Bruxselsfuture).



Au programme des discussions : les mesures sanitaires durant les fêtes, les défauts dans l’espace public, le passage de témoins entre anciens et nouveaux bourgmestres et les finances communales

■ Une émission présentée par Jean-Jacques Deleeuw