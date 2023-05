Beyoncé au stade Roi Baudouin : des tickets gratuits pour les élus de la Ville de Bruxelles

En tant que propriétaire du stade, la Ville de Bruxelles obtient des tickets pour tous les événements qui y sont organisés, révélait La Libre Belgique.

Cette pratique existe depuis 2007. La Ville de Bruxelles reçoit 400 tickets pour tous les événements organisés au stade Roi Baudouin : concerts, matches des Diables Rouges, Mémorial Van Damme etc. “Cela fait partie de la convention de location du stade. Il s’agit d’une pratique classique dans le monde du divertissement.”, nous indique François Descamps, attaché de presse de Benoit Hellings (Ecolo), l’échevin des Sports. S’agissant ici d’une infrastructure sportive, les tickets arrivent à son cabinet, qui les redistribue ensuite en fonction d’une série de critères définis avec l’échevin au sein du cabinet.

Cette pratique n’a jusqu’ici jamais été remise en question, poursuit François Descamps. Elle est conçue comme un outil de relation publique pour les autorités locales Elle concerne également les autres propriétés de la Ville (Palais 12, etc) mais le montant des tickets pour le concert de Beyoncé a sans doute contribué à animer la polémique de ces derniers jours, selon lui, comme le fait que le nombre de places est compté puisque Queen B ne donner qu’un seul concert chez nous. En l’occurrence, les échevins les membres du collège et les 49 conseillers communaux ont ainsi chacun reçu plusieurs places gratuites. Les 400 tickets reçus par la Ville ne sont pas attribués qu’à des élus ou des membres de cabinet, nous précise encore François Descamps, mais aussi à des asbl, club sportifs, riverains, entre autres.

Interrogé par le journaliste de La Libre sur l’octroi de tickets à des conseillers communaux, y compris de l’opposition, Benoît Hellings, répond que la présence de l’opposition communale permet “d’exercer un contrôle démocratique en vivant de l’intérieur l’expérience du Stade lors de cet événement de très grande envergure.“. Une petite phrase qui a fait réagir.

Le MR demande plus de transparence

Le chef de groupe libéral David Weytsman plaide pour que les places soient attribuées en priorité à des clubs de sport, des asbl, des écoles, au personnel communal et aux habitants dans le cadre d’une politique sociale favorisant l’accès à la culture et aux événement et juge que la distribution doit être assurée par l’administration et non par du personnel politique. Il a déposé un texte en ce sens. De son côté, Benoît Hellings prépare pour le prochain conseil communal une explication sur le système et les critères d’attribution qu’il utilise.

Notons que la pratique existant depuis 12007, d’autres échevins des Sports, notamment le MR Alain Courtois de 2012 à 2018, y ont eu recours.

Rédaction

