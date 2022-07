Better, le site qui vous suggère une association à soutenir chaque mois

C’est une nouvelle initiative bruxelloise.

Le principe de Better est simple : s’inscrire en ligne pour choisir des thématiques qui nous tiennent à cœur, puis s’engager à verser chaque mois une certaine somme. Tous les premiers dimanches du mois, le site propose alors une association à soutenir, pour l’aider dans son fonctionnement. Sur une année, un donneur découvre 12 associations et verse chaque mois la même somme allant de 5 à 50 euros par mois.

“Tout le monde en a marre de la morosité ambiante et des mauvaises nouvelles. Les gens ont envie de soutenir ceux qui agissent au quotidien”, déclare Marie Logé, co-fondatrice de Better. “Tous les premiers dimanches du mois, on vous envoie une vidéo d’une association qui fait des choses concrètes. Par exemple graine de vie, si vous leur donnez 10 euros, ils vont planter 40 arbres. C’est hyper concret”.

Depuis juin, grâce aux réseaux sociaux un quart des adhérents de Better ont par exemple découvert l’association Singa et ont fait un micro don à cette association qui crée du lien entre les Bruxellois et les nouveaux arrivants.

Pour le moment, la communauté de Better compte une centaine d’adhérents mais l’objectif par la suite est de doubler chaque mois ses abonnés. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur Better-app.org

■ Un reportage de Camille Paillaud, Thibaut Rommens, Pierre Delmée