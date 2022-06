Besoin d’un passeport ou une carte d’identité à la veille des vacances ? Mieux vaut anticiper en Région bruxelloise

En cette veille de vacances, vous êtes nombreux à vous rendre dans votre administration communale pour commander passeport ou carte d’identité. Mais il vaut mieux anticiper : quelques communes maintiennent l’obligation de prendre rendez-vous et les délais peuvent être longs. Dans les autres, les guichets font face à une forte affluence.

Ce mardi, près de 80 personnes ont fait la file devant les guichets du service population de Forest, accessibles librement pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Si la majorité des communes bruxelloises sont désormais accessibles sans rendez-vous, certaines maintiennent le système introduit en mars 2020.

Rendez-vous obligatoire

Dans les communes d’Anderlecht, Saint-Gilles, la Ville de Bruxelles, Etterbeek et Ixelles, les guichets population ne sont pas accessibles librement. Pour une demande de passeport ou de carte d’identité, il est nécessaire de prendre rendez-vous. Et les délais sont parfois longs.

Ainsi, à Anderlecht, le 14 juillet est la première date disponible, en passant par le site de la commune. Les services travaillent à une réduction des délais, nous indique-t-on.

À la Ville de Bruxelles, il faudra attendre jusqu’au 18 juillet pour un rendez-vous au centre administratif, jusqu’au 26 pour un rendez-vous au centre Laeken et jusqu’au 5 septembre pour le centre Louise. « Nous faisons face à une forte demande », constate l’échevin de l’État civil et de la Population, Ahmed El Ktibi (PS), qui précise que certains guichets restent ouverts pour les urgences.

À Ixelles, Etterbeek et Saint-Gilles, les délais sont plus raisonnables : dès le 13 juin pour la première, dès demain, pour la deuxième, le 16 juin, pour la troisième. En cas de forte affluence, des guichets supplémentaires pourront être ouverts. Le système de rendez-vous introduit pendant la période Covid sera maintenu, il n’y aura pas de retour total en arrière, car ce système permet de mieux gérer les flux, nous indique la porte-parole de Saint-Gilles.

Sans rendez-vous… ou avec

Dans plusieurs communes, les citoyens ont le choix entre venir directement au guichet ou prendre rendez-vous, ce qui est généralement encouragé, si l’on veut éviter les files. C’est le cas à Evere, Jette, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, où certaines matinées sont réservées aux démarches sans rendez-vous.

À Molenbeek, depuis le 25 avril, les services sont accessibles tous les matins, mais les Molenbeekois peuvent être reçus s’ils le souhaitent sur rendez-vous, plusieurs après-midis par semaine. Et les matinées sont chargées : « Nous faisons face à un double embouteillage », explique l’échevin de la Démographie, Olivier Mahy (MR). « Il y a celles et ceux qui n’ont pas renouvelé leurs documents en 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire, qui s’ajoutent aux personnes qui souhaitent commander leur passeport ou carte d’identité à la veille des départs en vacances. »

Schaerbeek et Uccle pratiquent également les deux systèmes. Certains jours, les services font face à une grande affluence. À Schaerbeek, les plages horaires ouvertes aux rendez-vous ont augmenté pour essayer de faire baisser la tension sur les plages sans rendez-vous.

Sans rendez-vous

Depuis le 7 mars, les habitants de Saint-Josse ne doivent plus prendre rendez-vous. De nouvelles plages horaires ont été ouvertes pour anticiper les départs en vacances, précise le bourgmestre Emir Kir. Pas de rendez-vous non plus au service population dans les communes de Koekelberg, Watermael-Boitsfort, sauf pour le guichet destiné aux personnes à mobilité réduite, Woluwe-Saint-Pierre, où l’on conseille toutefois de s’y prendre à temps, et Woluwe-Saint-Lambert.

■ Reportage de Camille-Flora Damanet, Quentin Rosseels et Stéphanie Mira.

S.R.