Bertin Mampaka, président du Parlement bruxellois, candidat à sa succession ? “Si on me le demande, je ne dirai pas non”

Bertin Mampaka, président du Parlement bruxellois et membre du MR, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles ce vendredi. Il était interrogé par Fabrice Grosfilley.

Elu provisoirement il y a un peu plus d’un an car il est le “doyen d’âge”, il se retrouve toujours en poste 15 mois plus tard. Comment vit-il d’être le président d’une assemblée quand il n’y a toujours pas de majorité ? “C’est délicat, dans un parlement atypique, avec des chiffres affolants comme 3.500 questions déposées pour cette période, avec près de 15 groupes politiques représentés… Ca n’existe nulle part ailleurs en Belgique.

Traditionnellement, au moment de la rentrée, on renouvelle ou on reconfirme le bureau de l’assemblée. Est-il candidat à sa propre succession à la présidence ou veut-il faire un pas de côté ? “Après 22 ans de métier, on est toujours à la disposition et du parti et de l’assemblée. C’est un grand honneur pour moi. Le job est passionnant. Si on me le demande, je ne dirai pas non. Mais je m’en tiens à la décision du parti, du président, qui a la prérogative de désigner.

Est-il également le candidat de son groupe, le MR, ou y aura-t-il d’autres candidats ? Bertin Mampaka ne répond pas vraiment à la question, s’en tenant simplement à sa réponse précédente : “Prérogatives présidentielles“.

12 septembre 2025 - 08h55
Modifié le 12 septembre 2025 - 09h01
 

