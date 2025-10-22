Bertin Mampaka : “Au MR, on a toujours dit qu’on allait assainir les finances publiques bruxelloises”

Bertin Mampaka (MR), le président du Parlement bruxellois, est l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Michel Geyer.

David Leisterh dépose ce mercredi ce qu’il appelle sa “best final offer” pour un budget bruxellois, autrement dit sa “meilleure dernière offre”. Peut-on déjà savoir ce qu’il y a dedans ? “Je suis président du Parlement bruxellois, avec une obligation d’être neutre. Mais s’il y a un homme qu’il faut féliciter et encourager, c’est David Leisterh“, commence Bertin Mampaka. Sur le budget, “les grandes lignes ont été établies. Au MR, on a toujours dit qu’on allait assainir les finances publiques bruxelloises. La trajectoire n’est plus secrète : il faut aller trouver 1 milliard d’euros. 1,6 milliard presque de déficit, c’est intenable. Ce n’est plus crédible. Il faut aller trouver ce milliard d’économies“, poursuit-il. “Je veux que tout le monde comprenne qu’on ne peut pas toujours vivre comme on a vécu. (…) On peut faire mieux avec moins.”

Concernant le Parlement bruxellois – dont il est le président – Bertin Mampaka reste confiant. “Je le connais bien. J’ai le sentiment qu’il n’y a plus personne dans cette institution qui n’est plus conscient de l’urgence pour dire ‘on doit atterrir’. Il y a une prise de conscience. Je ne croise plus personne qui trouve cette situation normale.”

Sur le remplacement du ministre du Budget, Sven Gatz (qui souhaite démissionner pour raisons de santé) : “Nous travaillons depuis quelques jours, les greffiers, tous les services et moi-même, pour pouvoir préparer ce remplacement. (…) J’ai convoqué demain le bureau élargi qui a donc capacité à fixer l’agenda.” Il devrait donc y avoir un vote ce vendredi en séance plénière.

Rédaction