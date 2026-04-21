Bernard Quintin lance une campagne incitant les Belges à se préparer à une crise : “Le but n’est pas de faire peur”

Le Centre national de crise a lancé une campagne incitant les Belges à se préparer à une crise. Selon le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, les citoyens doivent être capables de tenir de manière autonome pendant 72 heures.

“Avoir de l’eau, quelques denrées non périssables, un stock de médicaments, des lampes de poche. Ce n’est pas quelque chose de dramatique ni d’anxiogène, c’est simplement être prêt. En cas de danger, la meilleure chose à faire est souvent de ne pas bouger de chez soi”, a expliqué mardi le ministre dans les colonnes de Sudinfo.

Le dérèglement climatique et la situation géopolitique changent la donne, à entendre le ministre MR. “Le but n’est pas de faire peur mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Dans notre partie de l’Europe, on a la chance de vivre depuis 80 ans en paix, la plus longue période de paix sur le continent, mais la situation a changé et il faut être prêt”, a-t-il renchéri sur les ondes de la Première en prenant l’exemple du nord de l’Europe qui vit davantage exposé à la menace venant de Russie.

Si la Belgique n’est pas en guerre, elle fait face depuis plusieurs années à une menace et à des attaques hybrides, qui touchent par exemple des services informatiques publics, d’hôpitaux, etc. Il y a cinq ans, elle a également subi des inondations d’une ampleur inédite. “Que chaque citoyen prenne ses responsabilités et se dise, si par extraordinaire je dois rester avec ma famille durant trois jours à la maison, j’ai de quoi tenir durant ces trois jours”, a encore dit M. Quintin.

Belga