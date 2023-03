Bernard Clerfayt : “On simplifiera la vie des citoyens et leur vote”

Les citoyens d’une commune bruxelloise pourront voter l’an prochain dans le bureau de vote de leur choix pour autant qu’il se trouve sur le territoire de la commune.

C’est une des principales avancées du projet d’ordonnance visant à moderniser le Code électoral communal bruxellois, adopté en première lecture par le gouvernement bruxellois. Dans Bonjour Bruxelles ce matin, le ministre des Pouvoirs Locaux, Bernard Clerfayt (DéFI) est revenu sur cette nouvelle disposition qui entrera en application pour 2024.

“Grâce à la technologie, on aura un registre central des électeurs. On simplifiera la vie des citoyens. Si vous accompagnez votre maman qui habite la même commune, mais un autre quartier, vous pourrez voter en même temps, a expliqué Bernard Clerfayt. Cela rendra plus confortable et plus facile le fait de voter et j’espère que les gens iront plus.”

► Écoutez l’interview complète de Bernard Clerfayt en replay et podcast (Apple Podcasts, Spotify, Deezer…)

■ Interview de Bernard Clerfayt (DéFI), ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, par Fabrice Grosfilley