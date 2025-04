Bernard Clerfayt : “Le départ de Fabian Maingain n’invalide en rien les valeurs de DéFI”

Le départ de Fabian Maingain n’est une surprise pour personne. “DéFI ne s’est jamais construit autour d’un seul nom, ni d’une seule famille, ni d’ambitions professionnelles personnelles”, a commenté mercredi Bernard Clerfayt, le chef de file de DéFI dans le gouvernement bruxellois en affaires courantes.

Quatre mois après son père, Fabian Maingain quitte à son tour le parti, a rapporté mercredi le journal Le Soir. Dans une carte blanche, le député bruxellois estime que DéFI, où il milite depuis 25 ans, a désormais perdu son socle de valeurs. Il dit n’être plus libre de mener au sein de DéFI le combat contre le “poids toujours plus prégnant de l’extrême droite et des mouvements nationaux populistes”.

Bernard Clerfayt a réagi à ces propos : “Bien au contraire : nous tenons notre cap, avec cohérence et détermination. Nous ne faisons aucune concession face aux nationalismes, aux extrêmes, ou à la remise en cause de l’État de droit, … Nous continuons à défendre nos convictions, aux côtés de toutes celles et ceux qui croient encore à une Belgique juste, équitable, efficace et respectueuse de toutes ses composantes”, a déclaré le ministre bruxellois en affaire courante.

“Depuis le départ de son père (Olivier Maingain), il ne s’agissait plus que de jours. Il a tout simplement rejoint la commune de Woluwe-Saint-Lambert pour y construire son avenir politique. Parlons-en avec lucidité”, a rajouté Bernard Clerfayt, sur X.

Belga