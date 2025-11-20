Berchem-Sainte-Agathe inaugure le site naturel « Pie Konijn »

Soutenu par Bruxelles Environnement, le projet met la nature au service du quartier et s’inscrit dans une démarche écologique, pédagogique et inclusive.

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a inauguré ce 18 novembre “Pie Konijn”, un nouvel espace naturel aménagé sur une ancienne ferme au coeur de la commune. Le site offre un lieu de détente et de découverte pour tous les habitants, avec un ponton accessible aux personnes à mobilité réduite et la présence de moutons, lapins et poules recueillis auprès de la SRPA Veeweyde. Labellisé Réseau Nature par Natagora, “Pie Konijn” est également géré par une équipe en insertion professionnelle.

Accueilli avec enthousiasme par les riverains, le site se veut un véritable bien commun. « Pie Konijn appartient à tous les Berchemois », rappelle Marc Hermans, président du CPAS, qui invite chacun à s’approprier ce nouvel écrin de verdure.

Rédaction – Photo : commune de BSA