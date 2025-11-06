Benoit Piedboeuf : “Si Bart De Wever présente sa démission, j’espère que le Roi la refusera”

Benoît Piedboeuf, chef de groupe du MR à la Chambre, était un des invités de Bonjour Bruxelles ce matin. Il ne croit pas en la démission du Premier ministre Bart De Wever.

Ce jeudi est une journée particulièrement importante pour le gouvernement fédéral. Un kern doit encore se tenir ce matin et à 13h, le premier ministre Bart De Wever se rendra chez le Roi pour présenter sa démission ou demander un délai supplémentaire. “La rhétorique a changé, explique Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR. Bart De Wever a parlé d’un rapport et pas de démission. J’espère qu’il ne démissionnera pas. Ce n’est pas le moment d’avoir une crise gouvernementale et des élections.”

Depuis quelques jours, le MR est pointé du doigt dans cette crise. Pour de nombreux acteurs, les libéraux francophones campent sur leurs positions et s’opposent à l’augmentation de la TVA et au saut d’index. “Le MR veut surtout qu’on respecte l’accord de gouvernement. Il est prévu d’éventuelles augmentations de taxe, mais pour 11% et pour le moment, on est à 40% sur 10 milliards. On arrive au bout de l’entonnoir et pour nous, l’impact fiscal est trop important. L’accord prévoit un accord fiscal moindre que sur les économies. On est conforme à l’accord de gouvernement. Nous l’avons négocié pendant 4 mois.”

Pour Benoît Pidebouef, Bart De Wever doit rester premier ministre et est toujours la bonne personne à la bonne place, même s’il reconnaît que la méthode de travail ne fonctionne pas. “S‘il présente sa démission, je pense que le Roi, avec sagesse, va la refuser. La méthode ne fonctionne pas au niveau du budget, mais Bart De Wever a toujours notre confiance.”

■ Interview de Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR à la Chambre, par Fabrice Grosfilley