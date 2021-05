Beliris : dessiner le Bruxelles de demain

Depuis 1993, Beliris, né d’un accord de coopération entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, vient en aide au développement de Bruxelles en tant que capitale du pays et ville internationale. Mobilité, logements sociaux, espaces verts, revitalisation des quartiers, culture, patrimoine, sport, autant de domaines dans lesquels Beliris se positionne en tant que maître d’ouvrage de dossiers concrets qu’elle soutient aussi financièrement. Dans un nouveau programme 2020-2022, 845 millions d’euros sont consacrés à de nouveaux projets. Zoom sur quelques-uns d’entre eux.

Plus d’un tiers du budget total, 292 millions d’euros, est consacré à la mobilité, avec une logique multimodale et le respect de l’environnement. Les transports publics sont au cœur des préoccupations. Parmi les projets phares : l’extension du réseau de métro. Avec un budget annuel de 50 millions, dans le cadre d’un engagement décennal de l’État fédéral envers la Région bruxelloise.

Beliris s’est vue confier, en tant que maître d’ouvrage, le prolongement de la ligne 3 entre la Gare du Nord et Bordet. Elle gère également l’étude d’opportunité et de faisabilité de l’extension sud vers Uccle et Forest, pour déterminer la pertinence d’un tel chantier et le meilleur trajet.

L’usager actif est aussi privilégié, notamment le cycliste. Beliris compte poursuivre le développement du Réseau vélo + en s’inscrivant dans le plan régional de mobilité GOOD MOVE. L’objectif est de créer un réseau de pistes cyclables pour les déplacements de moyenne et longue distance le long des grands axes routiers, lignes ferroviaires, canal et autoroute. 30% de ce réseau existe déjà. Il faut le compléter et relier les infrastructures existantes.

Budget total : 30 millions d’euros à la fois pour mener des études de faisabilité et des études de projets plus concrets. Parmi les prochains travaux, la construction d’une rampe qui reliera la place Émile Bockstael à Laeken au parc Pannenhuis.

Au programme également, le réaménagement complet du rond-point Schuman. Aujourd’hui presqu’entièrement dédié aux voitures, il s’agit d’en faire un espace qualitatif et partiellement piéton. Cadre de nombreux sommets européens, il est l’une des vitrines de Bruxelles.

Les travaux sont confiés à Beliris, le budget est pris en charge par les moyens européens du plan de relance. C’est Bruxelles mobilité qui pilote la nouvelle conception des lieux. Il a fallu revoir la copie pour une plus grande verdurisation de l’espace, le permis devrait être obtenu d’ici peu.

Notons encore, le réaménagement de 3 avenues importantes : le boulevard Lambermont, l’avenue de la Toison d’Or et l’avenue Émile Bockstael.

Améliorer le cadre de vie

Autre axe majeur des projets Beliris, revitaliser les quartiers les plus vulnérables de Bruxelles. Ainsi 10 millions d’euros sont consacrés à l’aménagement des espaces publics et des espaces verts autour du bassin de Biestebroeck à Anderlecht.

Première étape de la transformation de cette ancienne zone industrielle en un quartier urbain mixte. Un projet qui fait aussi partie du Plan Canal de la Région. Beliris a aussi pour mission de réaménager les voiries des alentours. Un projet participatif pour permettre aux riverains d’imaginer leur espace public.

Plus de 68 millions d’euros sont aussi consacrés à la rénovation de logements sociaux. Exemple : les 3 tours de logements au Peterbos, à Anderlecht seront rénovées et isolées.

Les travaux porteront sur le système de ventilation, le réaménagement des sorties de secours et la sécurisation incendie. Le projet prévoit aussi le réaménagement global des espaces publics du Peterbos afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et des usagers du quartier.

Les travaux vont bientôt démarrer dans l’une des 3 tours. C’est une première à Bruxelles, les habitants resteront sur place durant toute la durée du chantier.

Investir dans la culture et le patrimoine bruxellois

Après la rénovation des Ateliers de La Monnaie, la construction d’une réserve de costumes et d’un tunnel entre les Ateliers et le théâtre, Beliris va s’attaquer à la rénovation des façades du théâtre et du Grand Foyer. Un plan énergie sera aussi mis sur pied ainsi qu’un nouveau réseau informatique.

Un budget de 3,8 millions d’euros a été prévu pour démarrer les chantiers. Il faudra compléter avec un peu moins de 3 millions d’euros lors du prochain avenant en 2022.

Les façades n’ont plus été rénovées depuis 40 ans. Il s’agit de leur donner un coup de frais. A l’époque, elles ont été recouvertes d’une peinture trop étanche qui ne laisse pas assez respirer les murs et engendre des problèmes d’humidité.

Concrètement, il s’agira de nettoyer les façades, de réparer les maçonneries, de rénover les nombreuses portes et nombreux châssis et de créer une mise en lumière du bâtiment pour s’ouvrir sur le quartier. Les façades sont classées, leur rénovation nécessitera plusieurs études. Les travaux ne démarreront pas avant 2025, 2026.

Un terrain national de hockey à Uccle sport

Depuis 2013, de nombreuses infrastructures temporaires ont été construites pour accueillir les rencontres internationales de hockey. Disposer d’un nouveau stade de hockey digne de ce nom permettra de réduire les dépenses.

Une étude de faisabilité a été réalisée sur le site d’Uccle sport. Le plus loin possible des habitations voisines. La commune d’Uccle se montre très enthousiaste. Il s’agit d’un projet mené par Beliris (7,5 millions d’euros), la Région bruxelloise (6,5 millions d’euros) et la Fédération nationale de hockey qui participe aussi financièrement.

Ici aussi, il s’agira d’en faire un stade durable avec de nombreux espaces verts et récupération des eaux de pluie par exemple. Mais ce n’est pas pour tout de suite, il faudra encore quelques années avant de donner les premiers coups de crosse.

Evere : un nouveau hall des sports très attendu

Les projets Beliris répondent aussi à des demandes plus locales. Ainsi, la commune d’Evere se réjouit de la construction d’un nouveau hall sportif. Attendu depuis de nombreuses années par les habitants, les infrastructures remplaceront l’ancien centre sportif dont une partie s’est écroulée il y a quelques années.

Elles seront pourvues d’une salle omnisport et d’une petite salle, toutes deux connectées aux associations socioculturelles et sportives voisines. Le bâtiment sera équipé de vestiaires modernes, adaptés également aux sports pratiqués en plein air sur les terrains environnants (Royal Hockey White Star, club de Football américain Brussels Tiger).

La commune espère que le chantier pourra démarrer rapidement, sans doute dès 2022.

Un parc récréatif quai des Matériaux

Entre Sainctelette et le pont des Armateurs, Beliris prévoit l’aménagement d’un parc de 28 mille m2. Cette ancienne zone industrielle va se muer en terrains de sport, skate park, bac à sable, plaines de jeu, tables de pique-nique…

Une promenade de 6m de large et de 800 m de long a aussi été imaginée. C’est une demande des habitants pour , par exemple, apprendre à leurs enfants à rouler à vélo.

Le site doit d’abord être dépollué. Les travaux démarreront début de l’année prochaine.

Près de 40 millions d’euros consacrés à la formation

Suite à la collaboration fructueuse pour la construction d’un centre de formation dédié aux métiers industriels en pénurie à Anderlecht finalisée en 2019, Beliris est à nouveau sollicité pour construire une extension pour Technicity.

Des formations d’électricité, d’ingénierie automobile, de soudure ou de modélisation assistée par ordinateur y seront données.

La bâtiment sortira de terre sur un terrain qui appartient à Citydev, situé route de Lennik, à deux pas de la première construction. Il sera adapté à toutes les contraintes techniques de formation (hauteur sous plafond…) et aux normes de sécurité très strictes (système de ventilation nocturne…).