Beau succès pour le festival “I Love Science”: plus de 18.000 visiteurs accueillis

La septième édition du festival “I Love Science” a attiré plus de 18.000 visiteurs à Tour & Taxis le week-end dernier, un chiffre en hausse de 15 % par rapport à l’an dernier.

Plus de 18.000 personnes ont arpenté Tour & Taxis le week-end dernier pour la septième édition du festival “I Love Science”, se sont réjouis lundi l’agence touristique régionale visit.brussels et Innoviris, l’administration bruxelloise pour la recherche et l’innovation, à l’initiative de l’événement.

Une soixantaine d’institutions, associations et universités de la capitale ont tenté de susciter des vocations autour des technologies, de l’espace, de l’environnement ou encore de l’art à travers divers ateliers.

► Voir notre reportage | I Love Science : un festival pour susciter des vocations

Retrouver les ravisseurs du fictif professeur Sproutini grâce à l’analyse d’empreintes digitale et la chromatographie, voir à travers les murs et les toits au moyen d’un radar ou encore suivre en temps réel l’ensoleillement de la Terre: petits et grands ont pu toucher à des domaines variés durant ces trois jours de festival totalement gratuit.

Et l’engouement était au rendez-vous, selon visit.brussels. L’événement a ainsi enregistré une hausse de fréquentation de 15% par rapport à l’année dernière. Le succès s’est particulièrement fait ressentir auprès des écoles, puisque les inscriptions pour la journée du vendredi – qui leur était dédiée – ont affiché complet.

Outre les plus jeunes, “I Love Science” s’adressait aussi aux adultes, notamment via des conférences. Quel que soit l’âge ou le parcours, l’important était d'”éveiller la curiosité et la passion pour les sciences“, a relevé la chercheuse au sein de l’Institut royal météorologique (IRM) Lesley De Cruz, marraine de cette édition.

Belga – Photo : BX1