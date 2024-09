Batibouw mettra l’accent sur le “logement abordable et durable” comme les tiny houses

Le salon de la construction Batibouw investira Brussels Expo du 15 au 23 février prochain.

Pour sa 66e édition, l’accent sera mis sur le “logement abordable et durable”, telles que les tiny houses, le co-housing ou encore la construction modulaire, a annoncé mardi l’organisateur de l’événement, Fisa.

La demande en logements ne devrait que croître à l’avenir alors que la population belge devrait augmenter de 10% d’ici 2060 et que la taille des ménages se réduit, avec de plus en plus de personnes vivant seules, avancent les organisateurs du salon. “Concrètement, il y aura environ 225.000 ménages supplémentaires à loger d’ici à 2030 et 810.000 d’ici à 2060”, chiffrent-ils dans un communiqué. Alors que l’espace disponible pour construire se réduit, il faudra “faire preuve de créativité”, selon la Fisa.

Les tiny houses (petites maisons, souvent montées sur remorque) et le cohousing (habitats communautaires, avec des espaces partagés) pourraient ainsi représenter des solutions. Tout comme les “constructions hors site et modulaires” qui “permettent une meilleure gestion des matériaux durables, et réduisent les nuisances, la pollution de l’air, le bruit des véhicules et des engins de construction en mouvement”.

Tant de réflexions pour la prochaine édition de Batibouw qui investira cinq palais de Brussels Expo du samedi 15 février au dimanche 23 février 2025. La précédente édition avait attiré quelque 175.000 personnes.

Belga – Photo illustration édition précédente