La moitié des Belges ne connaissent pas le score PEB de leur logement

Si sept propriétaires sur 10 connaissent la valeur de leur bien immobilier, la moitié en ignore le niveau de performance énergétique (PEB), ressort-il du 8e Observatoire sur ‘Les Belges et l’immobilier’ réalisé pour CBC Banque & Assurance par Ipsos auprès de 1.000 Belges en novembre dernier.

L’étude publiée lundi, à l’approche du salon Batibouw, montre également que 69% des Belges se sentent insuffisamment informés sur les exigences actuelles et futures en matière de PEB, un sentiment qui continue de progresser depuis 2024. De plus, seuls 23% des personnes interrogées connaissent le PEB que leur logement devra atteindre à l’horizon 2030 ou 2050. Enfin, 71% des Belges s’estiment mal informés concernant les potentielles aides ou primes dont ils pourraient bénéficier en cas de rénovation.

“La compréhension des enjeux de durabilité du logement recule, le PEB en tête. Si quatre propriétaires sur 10 envisagent de rendre leur habitation plus durable, ils se heurtent toutefois à un manque d’information et de clarté en termes de normes, d’obligations ou d’aides disponibles. Cela constitue autant de freins à la décarbonation du parc immobilier belge et wallon en particulier”, regrette Cédric Matte, directeur général du marché Retail chez CBC Banque.

Le PEB reste pourtant un critère d’achat important, voire essentiel, pour les propriétaires et les candidats acquéreurs. Ces derniers sont donc en attente de solutions concrètes. Plus de la moitié des propriétaires (53%) s’attendent notamment à un accompagnement sur la compréhension des enjeux énergétiques de la part de leur courtier ou de leur banque. Plus de six Belges sur 10 seraient en outre favorables à une plateforme numérique regroupant les produits et services liés à leur (futur) logement, facilitant ainsi, en partie, l’accès à l’information et la gestion au quotidien.

Il ressort par ailleurs de ce 8e Observatoire que les Belges ont toujours un brique dans le ventre. Ainsi, 63% d’entre eux affirment être propriétaires et 25% déclarent en avoir l’intention. Les propriétaires belges possèdent en moyenne 1,5 bien alors que 16% des propriétaires bruxellois affirment en détenir trois.

Le prix élevé des biens immobiliers reste le principal frein à l’accession à la propriété pour 35% des Belges. Toutefois, cet obstacle est en partie atténué par la baisse des droits d’enregistrement pour l’achat d’une résidence principale unique, qui sont passés au 1er janvier 2025 à 3% en Wallonie (contre 12,5% auparavant) et à 2% en Flandre (contre 3% auparavant), relève le rapport.

“Dans les faits, la réduction des droits d’enregistrement a effectivement permis de redynamiser le marché immobilier mais peut-être moins rapidement qu’imaginé, notamment en termes de mobilité”, explique Caroline Lejeune, présidente de la Fédération des agents immobiliers francophones (Federia). “Les biens disposant d’un label énergétique performant et ne nécessitant pas de travaux restent très prisés. On observe néanmoins un ralentissement dans l’immobilier neuf, devenu pratiquement inaccessible à la classe moyenne tant les prix sont élevés.”

