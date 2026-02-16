Batibouw ferme ses portes après avoir accueilli près de 200.000 visiteurs

Les cinq palais de Brussels Expo étaient complets, avec plus de 300 exposants. Selon l’organisation, plusieurs entreprises n’ont d’ailleurs pas pu participer, faute de place. De grandes marques telles que Velux, Harol et Novy ont fait leur retour cette année.

Les enquêtes menées auprès des exposants montrent que les visiteurs ont sillonné les allées du salon avec des projets de rénovation concrets.

Pour répondre à la demande, le salon s’agrandira l’année prochaine. La 68e édition, qui se tiendra du 12 au 21 février 2027, occupera six palais. Le salon ouvrira alors ses portes le vendredi avec une journée réservée exclusivement aux visiteurs professionnels.