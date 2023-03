Baromètre politique à Bruxelles : le PTB au plus haut, le PS et Ecolo dégringolent

Un nouveau sondage Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws place le MR en première position à Bruxelles, de peu devant le PTB qui devance le PS et Ecolo.

Les quatre formations politiques se suivent en revanche de près : 19,8 % pour le MR, soit 2,3 % de mieux qu’aux élections de 2019, 19,4 % pour le PTB, soit un bond de 12,3 % des voix par rapport à 2019, 16,8 % pour le PS, contre 20% des voix en 2019, et 15,7 % pour Ecolo, contre 21,6 % en 2019. Défi obtient 10,2 % des intentions de vote, contre 10,4 % des voix aux élections et Les Engagés doivent se satisfaire de 5,1 % des intentions de vote, contre 5,8 % des voix en 2019.

En termes de popularité, trois personnalités libérales arrivent en tête : Alexander De Croo, Sophie Wilmès, Hadja Lahbib.

À noter que ce sondage a été réalisé en ligne du 20 au 27 mars 2023 auprès de 2.600 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1.000 en Wallonie, 1.000 en Flandre et 600 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d’erreur maximale, pour un pourcentage de 50 % et un taux de confiance de 95 % est de +/- 3.1 en Wallonie, +/- 3,1 en Flandre et +/- 4,0 à Bruxelles.

V.d.T. – Photo : Belga