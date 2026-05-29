Bagarre dans un tram au Coq : le quatrième suspect, un Bruxellois de 19 ans, placé sous mandat d’arrêt

Un Bruxellois de 19 ans a été placé en détention vendredi dans l’enquête sur une bagarre survenue dans un tram au Coq. C’est ce qu’a indiqué le parquet de Flandre occidentale. Trois autres suspects ont été remis en liberté sous conditions vendredi matin par la chambre du conseil de Bruges. Ceux-ci ont été interdits de séjour dans la province dans les prochains mois.

L’incident s’est déroulé dimanche vers 19h30 dans le tram de la Côte, à hauteur de l’arrêt Vosseslag (Le Coq). Lors d’un contrôle, quatre individus n’ont pas pu présenter de titre de transport. Trois d’entre eux ont d’abord pris la fuite, tandis que le dernier, un jeune homme de 18 ans originaire de Ninove, a été retenu par les agents de De Lijn. Ses compagnons ont alors fait demi-tour et une violente altercation a éclaté. Plusieurs contrôleurs ainsi que le conducteur du tram ont été blessés.

Lundi, un suspect âgé de 19 ans a été appréhendé à son domicile de Beersel. Il a été placé sous mandat d’arrêt mardi, tout comme l’individu intercepté lors de l’incident. Un troisième suspect a été interpellé mercredi à Bruxelles et a aussi été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruges.

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Le trio a comparu vendredi devant la chambre du conseil de Bruges. Leurs avocats ont obtenu leur remise en liberté sous conditions. Le parquet de Bruges peut toutefois encore faire appel de la décision de la chambre du conseil.

Le quatrième suspect s’est finalement présenté spontanément à la police mercredi. Le Bruxellois de 19 ans a ensuite été transféré dans les locaux de la zone de police Bredene/Le Coq. Après son audition, le juge d’instruction brugeois a décidé de le placer sous mandat d’arrêt. La chambre du conseil de Bruges décidera mardi s’il doit rester plus longtemps en détention.