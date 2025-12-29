Avis de recherche : l’homme a disparu à Uccle depuis le 28 décembre

Le dimanche 28 décembre 2025 vers 19h50, Sylva SEIDI, un homme âgé de 84 ans, a été vu pour la dernière fois rue du Coq à Uccle. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Sylva est de corpulence normale, mesure environ 1m90 et a de courts cheveux noirs crépus. Il s’exprime principalement en portugais.

Au moment de sa disparition, il portait un pyjama/jogging gris et des pantoufles grises. Il est en possession d’un sac à bandoulière brun.

Il marche difficilement.

Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Si vous avez vu Sylva SEIDI ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.