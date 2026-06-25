Aveu de faillite pour 21 sociétés du groupe GH et un souhait de PRJ pour Sogefibel

Le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a tenu une audience jeudi consacrée à la citation en faillite du groupe immobilier de Gérald Hibert. Lors de cette audience, le groupe GH a reconnu que les 21 sociétés de la filiale belge du groupe étaient dans les conditions de la faillite. Le tribunal de l’entreprise a acté ce constat, partagé par l’ensemble des parties présentes à la cause, et a pris cette partie de l’affaire en délibéré.

La société faîtière Sogefibel, qui ne détient pas d’immeuble en tant que tel mais chapeaute les 21 sociétés en aveu de faillite, a fait l’objet de discussions plus échauffées, qui ont finalement abouti à une remise de l’affaire à l’audience du 30 juin. Le groupe de Gérald Hibert souhaite demander l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) pour Sogefibel.

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Entendu en fin d’audience, le procureur a clos la discussion du jour en indiquant qu’aucune des 22 sociétés concernées par les débats (ni Sogefibel, ni les 21 autres) ne faisaient actuellement l’objet d’une information judiciaire pour mauvaise gestion ou insolvabilité. Il soutient la demande de faillite des 21 sociétés.

L’audience était le fruit d’un débat précipité, vu le rejet de la requête en PRJ prononcé jeudi par la cour d’appel de Bruxelles à quelques minutes de l’audience sur la citation en faillite du groupe.

Le groupe GH, implanté en Belgique et en France, est propriétaire de 130 biens immobiliers dont plusieurs boutiques de luxe situées à Bruxelles et à Paris. La section belge du groupe est en difficultés financières depuis la crise sanitaire du Covid-19, la crise énergétique, la hausse des taux d’intérêt et les mutations du marché immobilier. Trois banques (ING Belgique, BNP Paribas Fortis et KBC Bank) réclament la faillite de 22 sociétés belges du groupe.

Belga