Avec l’allègement des mesures, nos comportements face au virus ont aussi évolué

Olivier Luminet, professeur à la faculté de psychologie de l’UCLouvain, était l’invité du 12h30 ce mardi.

Les Belges respectent de moins en moins les gestes barrière : c’est la conclusion du nouveau volet du baromètre de motivation réalisé par plusieurs universités belges. Les chercheurs ont analysés plusieurs périodes de la pandémie, et sans surprise ils constatent une diminution du respect des gestes barrière au fur et à mesure : port du masque, limitation des contacts, distance physique, etc.

“Dès qu’il s’agit de mettre à mal nos besoins fondamentaux, comme lors de la limitation des contacts sociaux, c’est quelque chose qui est très coûteux et qui a fortement diminué. Ici on est dans une période de rééquilibrage entre tous ces comportements“, explique Olivier Luminet, l’un des auteurs de l’étude pour le compte de l’UCLouvain, “le port du masque est en forte diminution. Dans notre enquête, on pose des questions sur de nombreux contextes différents, des contextes faciles ou plus compliqués, et pour le masque cela diminue. On recommande donc un comportement entre les deux : il est important de responsabiliser les gens en leur disant d’avoir un masque avec eux et dans certains contextes de l’adopter“.

Malgré tout, le lavage des mains reste toujours assez respecté. “C’est un comportement ancien, depuis notre tendre enfance on nous a recommandé de nous laver les mains en nous disant que cela permet d’éviter des contaminations (…) C’est ancré en nous. Une ancienne habitude, c’est toujours quelque chose de plus facile à maintenir. Mais ce comportement a tendance a un petit peu diminuer (…) C’est donc toujours utile de rappeler son importance et que c’est quelque chose de facile à faire“, explique le psychologue de la santé.

Les auteurs recommandent ainsi le maintien de certaines campagnes de sensibilisation.

■ Les explications d’Olivier Luminet dans Le 12h30