Avec la chute des températures, Bruxelles-Propreté intensifie son ramassage des feuilles mortes

A Bruxelles, le thermomètre a nettement plongé sous la barre des 5 degrés ces derniers jours et a entraîné avec une lui une chute encore plus abondante des feuilles mortes sur de nombreux axes de la capitale.

L’automne représente un défi important pour Bruxelles-Propreté. Chaque année, entre mi octobre et mi décembre, une équipe de 8 agents consacre ses journées à souffler et à aspirer d’importantes quantités de feuilles pour dégager les voiries régionales, les pistes cyclables et les sites propres dédiés au passage des trams. Pour ce faire, les agents aspirent les feuilles à l’aide d’un tracteur capable de compacter rapidement entre 30 et 50 mètres cubes de feuilles mortes.

“C’est une mission autant de propreté publique que de sécurisation pour les équipes de Bruxelles-Propreté. On a perdu plus de 10 degrés ces derniers jours, donc les feuilles sont tombées beaucoup plus massivement. C’est un phénomène que l’on connait chaque année : les arbres connaissent un stress, perdent leurs feuilles abondamment et tout d’un coup, nous recevons pleins de signalements nous demandant d’intervenir un peu partout dans Bruxelles“, explique Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles-Propreté.

