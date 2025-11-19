Avant d’être acheminé à Bruxelles, le sapin de la Grand-Place a été découpé à Wavre-Sainte-Catherine

Le sapin qui trônera sur la Grand-Place de Bruxelles dès jeudi matin a été découpé mercredi à Wavre-Sainte-Catherine (province d’Anvers).

Le choix du pépiniériste Pierre Demesmaeker, chargé par la Ville de Bruxelles de dénicher la perle rare, s’est porté cette année sur un Abies concolor âgé de 43 ans et de 20 mètres de haut. “C’est un arbre que je venais voir régulièrement depuis cinq ans et qui correspond désormais parfaitement aux attentes. Il est un peu moins large que ses prédécesseurs, ce qui est plus pratique pour le transport“, souligne le spécialiste.

Avant d’être acheminé jusqu’au coeur de Bruxelles, le sapin a dû être découpé et posé sur un camion. Des opérations qui n’ont plus de secret pour Pierre Demesmaeker, mais qui ont été quelque peu retardées par un problème de capteur au niveau de la grue, pourtant flambant neuve. Le conifère passera encore la nuit dans sa région d’origine avant d’être encadré par la police jusqu’à la Grand-Place, jeudi à l’aube.

Après les Plaisirs d’Hiver, dont il sera l’une des principales attractions aux côtés de la crèche qui sera elle érigée la semaine prochaine, le sapin sera broyé. Une partie des résidus retournera dans son milieu naturel, où ils participeront au développement de futurs spécimens, tandis qu’une autre sera transformée en divers objets. “Malgré l’expérience, c’est toujours un moment particulier“, assure M. Demesmaeker. “Ces arbres, c’est un peu comme nos enfants.”

Belga/Photos : Thomas Dufrane BX1