Autrement : mieux représenter les bi et pan sexualités

Ce mardi dans Autrement, focus sur la lettre B des lettres LGBTQ.

Les identés bi et pan sexuelles sont sans doute les identités les plus répandues dans la population en général, et pourtant elles manquent crucialement de représentations. Être bi ou pan peut être source de discrimination dans la société hétéro normative, mais aussi parfois plus insidieusement dans la communauté lgbt.

Dans cette émission on comprendra que l’art, la scène, le cinéma,… peuvent être des lieux de réflexions sur ce qu’on considère parfois comme “un entre deux”.

Le projet “Entre” mené par le collectif Khaos.corp en collaboration avec le collectif BIPAN BXL info ici. “Dans le cadre du projet de création théâtrale « Entre »,

nous vous invitons à participer à nos ateliers de réflexion et pratique théâtrale autour des bisexualités. Chaque séance débute par environ 1h30 de groupe de parole, suivie d’un temps de théâtre collectif”.

Le spectacle de Rémi Faure-El Bekkari, coproduit par les Halles de Schaerbeek et la Balsamine, « Si je continue à essayer de rester dans des cases, de correspondre, de vouloir faire partie du groupe… Je vais crever. Alors plutôt que de décéder, je me suis dit qu’écrire un seul en scène serait une option moins dramatique. » Rémi Faure-El Bekkari

Pour sa toute première création, Rémi Faure-El Bekkari présente un spectacle qui mêle les arts du stand-up, du théâtre et de la poésie et qui s’interroge sur « l’identité ». Multiple, évidemment. Fluide, heureusement. Paradoxale, souvent. Contraignante, parfois. Émancipatrice, à l’occasion. Violente, trop souvent. Réconfortante, quand il le faut. Drôle, toujours.

Entre danger néo-fasciste et hypocrisie de la « bourgeoisie de gauche », peut-on s’extirper des places qu’on nous assigne ? Peut-on se défaire du regard des autres ? A-t-on réellement la possibilité de changer ?

Un premier projet qui s’annonce comme une comédie expérimentale à la fois tendre et sans concessions. Bizarre, assurément, puisqu’après tout, c’est ce que nous sommes.

Le festival Pink Screens qui démarre le 30 octobre, avec plusieurs films qui traitent des bi et pan sexualités : Bisexual Crisis !!! de Lyndon Henley Hanrahan, Happy Next Year de Lukas Kacinauskas

Fish d’Ian Yarwood, Fucktoys d’Annapurna Sriram, Little trouble girls de Urška Djukić, I am not everything I want to be de Klára Tasovská, O Riso e a Faca de Pedro Pinho, Huesera de Michelle Garza Cervera.