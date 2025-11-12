Passer la navigation
Autrement : bientôt la Sainte-Catherine, c’est le moment de planter des fruitiers

C’est bientôt la Sainte-Catherine, le moment idéal pour planter des arbres et en particulier des arbres fruitiers. C’est l’occasion de faire le point sur la place des fruitiers en ville. Peut-on imaginer une région bruxelloise plus comestible ? Comment savoir  quand on peut cueillir ?

Sur le plateau, Catheline Pieters de l’asbl Velt, Nina Vankerckhove, du centre d’écologie urbaine et Max Duvivier, de la ferme du Chaudron.

 

quelques liens utiles :

– Site internet du Centre d’écologie urbaine asbl (page pépinière citoyenne) : https://urban-ecology.be/pepiniere-citoyenne

– Page facebook des pépinières citoyennes : https://www.facebook.com/PepiniereCitoyenneBxl

– Page instagram des pépinières citoyennes : https://www.instagram.com/pepiniere.citoyenne/?hl=fr

– Site internet de l’asbl Tournesol : https://tournesol-zonnebloem.be/

-Carte : https://velt.nu/verger-partage-fr

-Ferme du champs du Chaudron : https://lafermeduchaudron.be/

