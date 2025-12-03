Hausse des discriminations liées au handicap : Unia félicite Bruxelles pour ses aménagements

Unia a enregistré 1.267 signalements de discrimination en lien avec le critère du handicap l’an dernier, donnant lieu à l’ouverture de 582 dossiers. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis 5 ans, rapporte mercredi le centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations.

Il considère que la société belge est encore loin d’être inclusive. Les cas de discrimination en lien avec le critère du handicap ont représenté 28% de l’ensemble des dossiers traités par Unia l’an dernier, derrière ceux pour racisme (31%).

Bon nombre de ces dossiers émanent de personnes avec un handicap qui font part de leurs difficultés à obtenir des aménagements raisonnables et à faire respecter leurs droits, explique Unia. Près de 35% (203 dossiers) concernent une discrimination à l’emploi, devant les dossiers dans le domaine financier et des assurances, le logement et la santé. Le centre interfédéral constate d’ailleurs que les employeurs ne connaissent pas toujours leurs obligations et ne savent pas ce qu’ils peuvent mettre en place pour permettre à ces personnes en situation de handicap de travailler.

Unia considère que la société belge avance trop lentement sur l’inclusion de ces publics et réclame des mesures fortes à tous les niveaux de pouvoirs, notamment dans le cadre du nouveau plan fédéral handicap attendu début 2026. “Le droit des personnes en situation de handicap à une pleine inclusion dans la société n’est pas une faveur: il est inscrit dans notre Constitution depuis 2021“, rappelle Patrick Charlier, directeur d’Unia. “Unia invite les autorités des différents niveaux de pouvoir à se mettre au travail pour mettre en œuvre les recommandations formulées par l’ONU dans le cadre de l’évaluation de la Belgique en septembre 2024.”

Bruxelles citée en exemple

Malgré tout, Unia cite la Région bruxelloise en exemple :”La Région de Bruxelles-Capitale a fait œuvre de pionnière en intégrant la notion d’”aménagements raisonnables par association” dans sa législation d’avril 2024.“

Unia demande donc que des mesures soient prises pour aider les aidants familiaux à adapter raisonnablement le lieu de travail afin de faciliter la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Rédaction avec Belga