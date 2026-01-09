Audi Brussels : La Commission veut libérer 7,5 millions pour les travailleurs licenciés d’Audi Bruxelles

La Commission européenne a proposé de débloquer 7,5 millions d’euros pour aider 3.414 travailleurs licenciés à la suite de la fermeture de l’usine Audi à Forest.

En février 2025, Audi a cessé de produire le modèle de voiture Q8 e-tron dans l’usine bruxelloise et a décidé de la fermer. En conséquence, plusieurs fournisseurs d’Audi ont également licencié des travailleurs.

Après la fermeture de l’usine, une cellule pour l’emploi a été mise en place. En octobre, près d’un millier de travailleurs avaient déjà retrouvé un emploi. L’aide européenne, qui doit encore être approuvée par le Parlement européen et les États membres, peut couvrir rétroactivement les frais déjà engagés.

Les mesures financées doivent aider 2.580 anciens travailleurs d’Audi et 834 travailleurs des fournisseurs d’Audi à acquérir de nouvelles compétences et à réintégrer le marché du travail. Le coût total de ces mesures est estimé à 8,8 millions d’euros, dont 85% sont couverts par la Commission européenne et 15% (1,3 million d’euros) par les services publics régionaux de l’emploi belges.

L’enveloppe débloquée au niveau européen provient du fonds d’ajustement à la mondialisation FEM. Depuis 2007, ce dernier a aidé plus de 180.000 personnes dans 20 États membres.

Belga