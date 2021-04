Aucune femme parmi les hautes responsabilités de la fonction publique à Bruxelles

Les chiffres révélés par le ministre bruxellois de la Fonction publique Sven Gatz (Open VLD) confirment que les femmes sont absentes des plus hautes responsabilités de la fonction publique en Région bruxelloise, indique ce lundi La Libre.

Ces chiffres ont été demandés par le chef de groupe Ecolo au Parlement bruxellois John Pitseys au ministre régional Sven Gatz.

Sur les 62 agents qui composent actuellement le service public régional dans les fonctions de cadre (du grade A3 au grade A7), on dénombre 28 femmes et 34 hommes. Par ailleurs, cet écart de représentation hommes/femmes persistant s’accentue lorsque l’on atteint les fonctions les plus élevées de l’administration. Seules trois femmes sur neuf agents au total occupent aujourd’hui un poste de rang A5, et aucune n’occupe les postes des rangs suivants (A6 et A7).

En Belgique, seulement 35 % des fonctions dirigeantes seraient exercées par des femmes, selon le dernier rapport de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Et sur le plan salarial, une femme, lorsqu’elle est fonctionnaire contractuelle, gagne en moyenne 17,5 % de moins qu’un homme, contre 10,38 % lorsqu’elle est statutaire.

Le ministre Sven Gatz indique que l’opérateur régional talent.brussels mène des campagnes pour encourager les femmes à postuler à des fonctions dirigeantes, et une formation visant à préparer les femmes qui souhaitent à ces emplois de promotion est prévue en 2021.

