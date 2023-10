Attentat de Bruxelles : le MR demande de renforcer la présence policière près des écoles et des crèches

Le bureau élargi du MR, réuni mardi matin, a demandé la mobilisation de l’armée dans le but de protéger les lieux stratégiques en Belgique “afin de dégager des heures et des moyens policiers” et de “retrouver de la capacité opérationnelle policière immédiatement afin de mener les tâches essentielles propre à la situation actuelle“.

Présentant ses condoléances aux familles des victimes, son soutien au blessé et à ses proches, et à, l’action de nos forces de l’ordre, le Mouvement Réformateur a jugé utile de renforcer la présence policière aux abords des écoles et crèches et l’ensemble des lieux sensibles, “sans céder à la terreur“.

Le bureau élargi de la formation libérale a par ailleurs demandé qu’un relevé immédiat des personnes radicalisées faisant déjà l’objet d’un ordre de quitter le territoire soit fait pour “mettre en œuvre leur expulsion immédiate et sans nouveau retard“.

Dans un communiqué diffusé à l’issue de la réunion, il estime “indispensable de faire entrer en vigueur et sans délai l’incrimination d’apologie du terrorisme dans le code pénal, déjà en débat à la Chambre, afin de lutter contre l’incitation à la haine et la propagande“.

Autre demande: “Prévoir l’interdiction de rassemblements et manifestations présentant le moindre risque de valorisation de groupement terroriste“.

Le MR a enfin indiqué qu’il proposera dans les prochains jours des mesures structurelles “afin de lutter contre l’islamisme et toute forme de radicalisme et protéger nos concitoyens, ce qui doit être la promesse d’un État de droit et la force d’une démocratie libérale qui promeut le vivre ensemble“.

Belga