Attentat à Bruxelles: un suspect arrêté en Espagne

Une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobre à Bruxelles a été arrêtée en Espagne, annonce la police espagnole. “Des agents de la police nationale ont arrêté à Benahavis”, dans la province de Málaga (sud de l’Espagne), “une personne pour son implication dans l’attentat djihadiste du 16 octobre en Belgique” et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités belges, a indiqué la police dans un communiqué.

Il s’agit d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’un homme pour trafic de drogue, trafic d’armes, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. Selon la police espagnole, le suspect et Abdesalem Lassoued sont tous deux impliqués dans “des activités liées au crime organisé”. Elle n’a pas précisé dans quelle mesure cet homme serait lié à l’attaque terroriste. L’individu se cachait à Benahavís sous une fausse identité. Les policiers ont perquisitionné son domicile et saisi des documents, des appareils électroniques et une importante somme d’argent. “Les enquêteurs examinent tous ces éléments pour déterminer exactement quel lien il existe entre les deux personnes”, a indiqué la police espagnole. L’enquête est menée par le parquet national espagnol, chargé des délits les plus graves. Le suspect a comparu vendredi devant un juge d’instruction, qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt.

Hier, une personne a été inculpée d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et participation aux activités d’un groupe terroriste. Il s’agit de Lamjed K., né le 17 août 1979, de nationalité tunisienne. Le parquet fédéral ne confirme à l’heure actuelle qu’un lien potentiel avec l’arme utilisée lors de l’attentat.

Le 16 octobre, Abdesalem Lassoued a abattu deux supporters de football suédois venus encourager leur équipe nationale à Bruxelles, et en a grièvement blessé un troisième. L’arme utilisée par l’auteur de l’attentat, un AR-15 américain, est une arme devenue très populaire au cours des deux dernières décennies, principalement en tant que “fusil de sport” semi-automatique. Le soir de l’attentat, Lassoued transportait également deux autres armes à feu.