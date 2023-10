Attentat à Bruxelles: le chauffeur de taxi “n’a pas réalisé ce qui se passait”

Le chauffeur de taxi qui avait pris en charge les trois Suédois cibles du terroriste Abdesalem Lassoued le 16 octobre à Bruxelles “n’a pas réalisé ce qui se passait”, a-t-il expliqué à RTL info. ” J’ai vu des armes, et j’ai vu ses yeux. Je me suis dit que c’était grave. J’ai fermé la voiture vite fait et j’ai roulé”.

L’attentat terroriste qui a eu lieu place Sainctelette, dans le centre de Bruxelles, a fait deux morts et un blessé grave parmi des supporters de football suédois. L’auteur des faits, Abdesalem Lassoued, a été abattu par la police le lendemain matin à Schaerbeek. “Je l’ai entendu dire Allah Akbar”, poursuit-il au micro de RTL. “Je l’ai vu me suivre avec son scooter et il a ensuite tiré sur l’autre côté de la voiture. J’ai vu que quelqu’un était blessé, mais je ne savais pas s’il y avait des morts. J’ai appelé la police en disant que c’était un attentat et qu’il fallait réagir (…) Ensuite, j’ai pris la fuite. Ce n’était possible de rester sur place car il tirait à l’aveugle.”

Le chauffeur de taxi explique avoir du mal à dormir et prendre des médicaments, “choqué”. “J’essaye de me relever, mais c’est dur. Je réalise que j’ai eu beaucoup de chance Je pensais que c’était mon dernier jour.”

Selon les explications du parquet fédéral, l’assaillant, se déplaçant en scooter, a suivi des supporters suédois montés dans un taxi. Il a ensuite ouvert le feu sur ces personnes lorsqu’elles sont descendues du véhicule. Une des victimes décédées est suédoise, tandis que la 2e est d’origine suédoise mais avait également une carte d’identité suisse sur elle. La 3e victime, qui a, elle, été grièvement blessée, est également d’origine suédois.