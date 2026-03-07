Attaque contre l’Iran : Situation calme à Molenbeek après l’annulation de l’hommage à Ali Khamenei

Un hommage au guide suprême, tué dans une frappe lors d’une vaste offensive des États-Unis et d’Israël le 28 février dernier, était initialement prévu samedi à 17h30 dans une salle à Molenbeek dans le cadre d’une rupture de jeûne.

“On n’a eu aucun retour opérationnel sur le terrain”, a déclaré vers 18h30 le porte-parole de la police locale, Francois Ganseman. “Pour le moment, toutes les informations que je reçois vont dans le sens d’une soirée calme”.

L’hommage à Ali Khamenei avait été rendu public via certains médias qui avaient été mis au courant grâce à un visuel qui tournait sur les réseaux sociaux et dans les boucles WhatsApp. L’organisateur avait finalement décidé d’annuler l’évènement.

La bourgmestre de la commune bruxelloise, Catherine Moureaux, avait également pris certaines dispositions dans la foulée. “J’ai interdit, pour risques importants pour la sécurité, la sûreté et la tranquillité publique, la commémoration du décès d’Ali Khamenei”, avait confirmé Catherine Moureaux samedi à Belga.

“J’ai également interdit toute manifestation ou contre-manifestation ayant trait à la mort de l’Ayatollah sur l’ensemble du territoire communal ce samedi.”



Du côté de la police, on se disait attentif en début de journée samedi. “S’il devait se passer quelque chose, on a un service policier prévu pour l’occasion”, avait déclaré Francois Ganseman à la mi-journée.

Belga