Attaque contre l’Iran : Les Engagés plaident pour un plafonnement des prix de l’énergie

Le président des Engagés Yvan Verougstraete a plaidé mercredi pour un plafonnement temporaire des prix de l’énergie pour le consommateur et les entreprises, avec compensation de l’État, afin d’atténuer une possible flambée des prix de l’énergie consécutive à la guerre en Iran.

“Nous avions déjà fait cette proposition en 2022-2023 quand nous avons eu la précédente crise énergétique. L’État avait mis des mois et des mois avant de réagir et a fini par devoir payer des chèques énergétiques qui ont coûté extrêmement cher, alors que nous avions proposé, à l’époque, de dire qu’il fallait plafonner le prix”, a indiqué le président des Engagés, sur les ondes de Bel-RTL.

L’idée est de fixer un plafond de prix, “par exemple 100 euros du mégawatt-heure”, au-delà duquel le gouvernement prendrait le surcoût à sa charge, avant d’être remboursé une fois les prix redescendus. Yvan Verougstraete évalue l’effort temporaire de l’État à quelques dizaines de millions d’euros.

“Ce n’est pas de l’argent magique” puisqu’il serait remboursé. “Mais on évite un choc, un choc pour les citoyens, pour les indépendants, pour les entreprises. Aujourd’hui, nos entreprises ont besoin de stabilité. On a cette fragilité énergétique en Europe que l’on doit pouvoir compenser”, plaide le centriste.

Le président des socialistes flamands Conner Rousseau (Vooruit) a quant à lui évoqué le recours au mécanisme du “cliquet inversé”, comme cela avait été le cas en 2022. Ce mécanisme permet de réduire les accises quand les prix dépassent un certain seuil.

Le conflit en Iran et dans la région provoque depuis le début de la semaine une forte hausse du prix des hydrocarbures, en raison des perturbations de l’approvisionnement via le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial.

Belga