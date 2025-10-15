Assises : la famille de César Arribas Calvo lui avait déconseillé de se rendre à Bruxelles

Le père de César Arribas Calvo ne savait pas que son fils venait à Bruxelles pour tenter de “reconquérir” Teresa Rodriguez Llamazares, a-t-il déclaré mercredi à la cour d’assises de Bruxelles, chargée de juger son fils pour l’assassinat de la jeune femme, perpétré le 27 octobre 2022.

Le père de l’accusé a expliqué qu’il avait conseillé à César Arribas Calvo d’accepter la rupture choisie par Teresa R. L. en septembre 2022 et de passer à autre chose. Il avait déconseillé à son fils de se rendre à Bruxelles pour voir celle qu’il a ensuite violemment tuée. “Si j’avais su qu’il allait à Bruxelles avec l’idée de la reconquérir, je lui aurais été encore plus déconseillé d’y aller“, a-t-il ajouté.

► César Arribas Calvo peine à aborder les questions factuelles importantes

Aux yeux de la famille de l’accusé, représentée par le père et les deux frères de César Arribas Calvo, la relation entre les deux jeunes adultes était “saine” et “affectueuse“. César Arribas Calvo (24 ans le 27 octobre 2022) et Teresa Rodriguez Llamazares (23 ans) étaient en relation sentimentale, parfois libre et parfois interrompue, de 2019 à 2022. Le père et les frères ont constaté, à l’époque, une grande tristesse chez César Arribas Calvo après la rupture.

►Reportage||Teresa Rodriguez Llamazares avait quitté l’accusé et souhaitait de la distance

Le père a indiqué s’être inquiété d’éventuelles pensées suicidaires chez son fils, qui l’avait rassuré sur ce point. La famille de l’accusé a déclaré qu’elle ne comprenait toujours pas comment César Arribas Calvo en est venu à commettre cet assassinant, pour lequel il est en aveu. “On pense que la situation est sortie de contrôle, qu’il y a eu un déclic dans sa tête, mais on ne peut pas l’expliquer“, a poursuivi le père de l’accusé, avançant comme hypothèse la fatigue liée aux horaires à la police (Guardia civil) et la tristesse due à la rupture.

Le père de l’accusé a longuement partagé la frustration ressentie par son fils lorsqu’il a raté un test d’entrée à la Guardia civil en 2020, tandis que ses deux frères l’avaient réussi. Travailler pour la police fait partie de la “tradition familiale”, a-t-il poursuivi, mais César Arribas Calvo s’est remis de cet échec et a réussi l’examen d’entrée l’année suivante. “Il a eu plusieurs échecs dans sa vie, mais il a toujours surmonté les défis“, a avancé le père pour décrire le fonctionnement habituel de son fils.

Au moment des faits, le 27 octobre 2022, César Arribas Calvo n’était pas encore policier au sein de la Guardia civil, mais toujours en formation. Un mois après la séparation choisie par Teresa Rodriguez Llamazares, il s’est rendu à Bruxelles pour rendre visite à la future victime. La veille de son retour en Espagne, il l’a tuée par 153 coups de couteau.

Vendredi, il a expliqué à la cour d’assises qu’il voulait en finir avec sa vie, mais qu’il avait “associé” sa propre mort à celle de Teresa Rodriguez Llamazares, son ancienne partenaire.

