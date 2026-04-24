Asile et migration : Un arrêté pour limiter l’accueil à 170 personnes au Samusocial à Anderlecht

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), a pris un arrêté visant à limiter la capacité du centre Poincaré du Samusocial à 170 places maximum à partir du lundi 27 avril.

Cette décision intervient alors que la situation sécuritaire autour du site s’est fortement dégradée ces dernières semaines, avec plusieurs faits graves ayant nécessité des interventions policières, explique-t-il.

Depuis plusieurs mois, le quartier a été le théâtre de nuisances répétées, ont indiqué les autorités communales. Des riverains et des opérateurs économiques ont dénoncé des bagarres, parfois avec armes blanches, ainsi que des comportements agressifs liés à la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Les interventions de la police se sont multipliées, traduisant une tension accrue dans et aux abords du centre.

Selon le bourgmestre, un lien étroit a été constaté entre le nombre de bénéficiaires accueillis et la dégradation de la sécurité. Il a dès lors décidé de réduire la capacité du centre, qui comptait jusqu’ici 280 places. Parallèlement, il a demandé la mise en place immédiate d’une zone de surveillance renforcée de type “Vigilis”, ainsi que la présence permanente d’une société de gardiennage.

Les autorités communales ont rappelé que la mission du Samusocial reste essentielle pour l’accueil des personnes vulnérables. Elles ont toutefois estimé que la concentration de structures d’hébergement dans une zone déjà fragilisée n’est plus tenable.

Fabrice Cumps a enfin plaidé pour une répartition plus équilibrée de l’accueil des personnes en errance à l’échelle régionale, soulignant qu’Anderlecht accueille déjà un nombre important de centres d’hébergement d’urgence.

Contacté par Belga, le Samusocial a indiqué qu’il ne comptait pas communiquer avant lundi.

Belga