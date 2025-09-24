Archives de l’État : des dossiers inacessibles pour une longue durée

Depuis la mi-juillet, le dépôt Joseph Cuvelier à Bruxelles est quasi à l’arrêt. En cause : un problème de maintenance de l’ascenseur central, seul moyen d’acheminer les boîtes d’archives vers la salle de lecture. En effet, depuis le 14 juillet, l’agrément “sécurité” de l’ascenseur a été retiré, jugé trop dangereux à utiliser. Résultat : l’accès à des documents clés sur la collaboration, le passé colonial ou encore les brevets belges est bloqué.

Cette panne freine de nombreuses recherches familiales et projets scientifiques, et révèle d’un malaise plus profond : sous-financement, infrastructures vétustes et manque de personnel.

Le personnel attent avec impatience la fin de cette situation, mais les réparations sont nombreuses et prendront du temps. “On espère pouvoir ouvrir notre salle de lecture d’ici 1 mois à 1 mois et demi”, conclut Bérangère Piret, archiviste.

■ Reportage de Joachim Vincent, Camille Tang Quynh et Nicolas Scheenaerts