Arbres déracinés, branches cassées : 11 interventions pour les pompiers de Bruxelles cette nuit

En raison des conditions météorologiques de la nuit de dimanche à lundi, les pompiers sont intervenus 11 fois à Bruxelles.

Selon le porte-parole des pompiers, les interventions liées aux conditions météorologiques concernaient des arbres déracinés et des branches cassées. “Pas de chaussées inondées”, précise-t-il.

► Lire aussi | Avertissement jaune pour des vents forts à Bruxelles

Rédaction – Photo : pompiers de Bruxelles

15 septembre 2025 - 11h10
Modifié le 15 septembre 2025 - 11h11
 

