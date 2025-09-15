Arbres déracinés, branches cassées : 11 interventions pour les pompiers de Bruxelles cette nuit
En raison des conditions météorologiques de la nuit de dimanche à lundi, les pompiers sont intervenus 11 fois à Bruxelles.
Selon le porte-parole des pompiers, les interventions liées aux conditions météorologiques concernaient des arbres déracinés et des branches cassées. “Pas de chaussées inondées”, précise-t-il.
Rédaction – Photo : pompiers de Bruxelles