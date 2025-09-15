Avertissement jaune pour des vents forts à Bruxelles

L’IRM a émis un avertissement jaune sur plusieurs provinces du pays alors que le vent de sud-ouest va continuer de se renforcer lundi.

L’IRM prévoit des rafales qui pourraient atteindre 85 ou 90 km/h à la Côte et entre 70 et 80 km/h en Basse et Moyenne Belgique, au nord d’une ligne Tournai-Maastricht. Ailleurs, les coups de vent souffleront plutôt entre 60 et 70 km/h voire très localement davantage sur le relief. Lundi soir et au cours de la nuit prochaine, le vent diminuera quelque peu mais les rafales pourront encore dépasser les 70 km/h à la Côte.

L’avertissement jaune de l’Institut royal météorologique concerne, pour les prochaines heures, l’ensemble des provinces flamandes et Bruxelles ainsi que les provinces de Hainaut et Brabant wallon.

Belga