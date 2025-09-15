Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Avertissement jaune pour des vents forts à Bruxelles

L’IRM a émis un avertissement jaune sur plusieurs provinces du pays alors que le vent de sud-ouest va continuer de se renforcer lundi.

L’IRM prévoit des rafales qui pourraient atteindre 85 ou 90 km/h à la Côte et entre 70 et 80 km/h en Basse et Moyenne Belgique, au nord d’une ligne Tournai-Maastricht. Ailleurs, les coups de vent souffleront plutôt entre 60 et 70 km/h voire très localement davantage sur le relief. Lundi soir et au cours de la nuit prochaine, le vent diminuera quelque peu mais les rafales pourront encore dépasser les 70 km/h à la Côte.

L’avertissement jaune de l’Institut royal météorologique concerne, pour les prochaines heures, l’ensemble des provinces flamandes et Bruxelles ainsi que les provinces de Hainaut et Brabant wallon.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

15 septembre 2025 - 08h26
Modifié le 15 septembre 2025 - 08h26
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales