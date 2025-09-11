Passer la navigation
Après plus de 40 ans à Ganshoren, le restaurant San Daniele déménage en Flandre

Le San Daniele, à Ganshoren, c’est presque fini. Le restaurant gastronomique installé avenue Charles Quint depuis plus de 40 ans déménage. En plus du manque de places de parking, la propreté du quartier et les travaux à venir ont poussé au déménagement à Dilbeek. Une page se tourne pour cette institution.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Béatrice Broutout et Djop Medou Mvondo

11 septembre 2025 - 18h51
Modifié le 11 septembre 2025 - 19h31
 

