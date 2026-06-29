Après les violents orages, déblayage et sécurisation dans les parcs

A la suite des violents orages du week-end, la grande majorité des espaces verts de Bruxelles ont rouvert leurs grilles ce matin. Tout danger est écarté, reste désormais à déblayer certains dégâts. Nous avons pu suivre une équipe en forêt de Soignes, et au parc de Roodebeek à Woluwe-Saint-Lambert.

■ Reportage de Romuald La Morté et Nicolas Scheenaerts

Les équipes poursuivaient ce lundi certaines opérations de sécurisation dans plusieurs sites. Selon Bruxelles-Environnement, les dégâts restent limités malgré l’épisode orageux. Les interventions de sécurisation se poursuivent néanmoins dans les sites où elles sont encore nécessaires avant un retour complet à la normale.

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Les premières inspections ont montré des dommages dispersés sur l’ensemble du territoire régional, sans qu’un parc ne se distingue comme étant particulièrement touché. Dans plusieurs endroits, des arbres ont basculé et doivent être abattus de manière contrôlée avant d’être déposés au sol. Ces interventions, plus complexes et présentant un enjeu de sécurité, sont traitées en priorité afin d’éviter tout futur risque pour les visiteurs.

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Les parcs, bois et réserves naturelles régionaux avaient été fermés préventivement samedi soir en raison des rafales de vent annoncées à plus de 80 km/h. Les espaces verts ont ensuite été inspectés un à un avant leur réouverture, afin de vérifier la stabilité des arbres et de sécuriser les chemins.