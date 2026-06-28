Intempéries : Les pompiers bruxellois ont clôturé 142 interventions en fin d’après-midi

Les pompiers de Bruxelles poursuivaient dimanche en fin d’après-midi les opérations consécutives aux violents orages qui ont traversé la capitale dans la nuit de samedi à dimanche. Les équipes se concentrent sur les interventions toujours en attente, tandis que les demandes non urgentes sont temporairement mises en suspens.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Stéphanie Mira

À 17 h 30, 142 interventions avaient été clôturées, a indiqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Treize interventions étaient encore en cours sur le terrain et 53 autres figuraient toujours sur la liste d’attente.

Afin de résorber cet arriéré, le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) a décidé de mettre provisoirement en attente les interventions non urgentes. Les équipes sont mobilisées en priorité sur les dossiers liés aux intempéries.

Les interventions concernent principalement des chaussées et des caves inondées, des infiltrations d’eau chez des particuliers, ainsi que des arbres, des branches et des objets déplacés par les fortes rafales de vent. De petits véhicules de vidange, avec des équipages de deux personnes, ont notamment été déployés pour renforcer le dispositif.

Par rapport au bilan communiqué à la mi-journée, le nombre d’interventions en attente a nettement diminué. Les pompiers poursuivent néanmoins leur travail afin de traiter l’ensemble des demandes liées aux orages.

Belga