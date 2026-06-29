Orages: la plupart des parcs bruxellois et la forêt de Soignes ont rouvert

La grande majorité des espaces verts gérés par Bruxelles Environnement ont rouvert lundi après les inspections menées à la suite des violents orages du week-end. La forêt de Soignes bruxelloise est également à nouveau accessible, a indiqué lundi le chef de sous-division Forêt & Nature de Bruxelles-Environnement, Stéphane Vanwijnsberghe.

Les équipes poursuivent toutefois certaines opérations de sécurisation dans plusieurs sites. “Il n’y a pas eu d’énormes dégâts dans les parcs bruxellois”, a précisé le porte-parole. Les premières inspections ont montré des dommages dispersés sur l’ensemble du territoire régional, sans qu’un parc ne se distingue comme étant particulièrement touché.

Dans plusieurs endroits, des arbres ont basculé et doivent être abattus de manière contrôlée avant d’être déposés au sol. Ces interventions, plus complexes et présentant un enjeu de sécurité, sont traitées en priorité afin d’éviter tout futur risque pour les visiteurs.

En parallèle, les équipes de Bruxelles-Environnement poursuivent le tronçonnage et l’évacuation des branches tombées au sol qui ne présentent pas de danger immédiat pour le public. Ces opérations, jugées moins urgentes, se poursuivent progressivement.

Les parcs, bois et réserves naturelles régionaux avaient été fermés préventivement samedi soir en raison des rafales de vent annoncées à plus de 80 km/h. Les espaces verts ont ensuite été inspectés un à un avant leur réouverture, afin de vérifier la stabilité des arbres et de sécuriser les chemins.

Selon Bruxelles-Environnement, les dégâts restent limités malgré l’épisode orageux. Les interventions de sécurisation se poursuivent néanmoins dans les sites où elles sont encore nécessaires avant un retour complet à la normale.

Belga