 Aller au contenu principal
BX1

Suite aux orages de samedi, le tram 44 interrompu pendant plusieurs jours

En raison des intempéries de la nuit de samedi, la ligne du tram 44 est interrompue. Un arbres et tombé sur les lignes aériennes à hauteur d’Oppemstraat. Des travaux doivent être effectués et devraient durer plusieur sjours, selon les premières constatations. Les trams 44 sont entre-temps remplacés par des T-bus entre Quatre Bras et Tervuren Station.

Reportage | Intempéries : Les pompiers bruxellois ont clôturé 142 interventions en fin d’après-midi

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales