Suite aux orages de samedi, le tram 44 interrompu pendant plusieurs jours
En raison des intempéries de la nuit de samedi, la ligne du tram 44 est interrompue. Un arbres et tombé sur les lignes aériennes à hauteur d’Oppemstraat. Des travaux doivent être effectués et devraient durer plusieur sjours, selon les premières constatations. Les trams 44 sont entre-temps remplacés par des T-bus entre Quatre Bras et Tervuren Station.
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