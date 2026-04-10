Après le soleil, un vendredi sous les nuages et des températures en baisse

Le ciel sera couvert avec beaucoup de nuages de haute et moyenne altitude vendredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le temps restera sec et les maxima seront nettement plus frais que la veille, oscillant entre 10°C en Hautes fagnes et 13 ou 14°C en Campine. Le vent sera souvent faible, et modéré au littoral, de secteur nord-ouest, devenant progressivement faible et variable.

Vendredi soir et dans la nuit, les nuages élevés et moyens seront nombreux mais le temps restera sec. Les minima seront compris entre 3 et 8°C avec vent faible à modéré s’établissant graduellement au sud-est.

Belga