Après 20 ans, Wine In The City quitte la place du Miroir à Jette

Une semaine après le San Daniele, une autre enseigne emblématique de la gastronomie bruxelloise s’apprête à quitter la capitale.

Wine In The City prépare activement son départ de Jette. L’information a été confirmée par un message Facebook d’Eddy Munster, le chef de l’institution gastronomique. “Après deux décennies d’aventure culinaire et humaine, Isabelle et moi avons pris la décision de mettre un point final à notre histoire avec Wine in the City”, explique-t-il avant de donner les contours du prochain projet. “Une page se tourne… pour en écrire une nouvelle, à l’étranger, plus précisément à Sancerre.”

Forcément, entre la capitale bruxelloise et la commune département du Cher en région Centre-Val de Loire, la marche est grande. “Cette aventure est née un peu par hasard : au départ, Wine in the City devait être simplement une cave à vins… et puis, de rencontres en envies, la cuisine s’est invitée, le restaurant a vu le jour, et l’histoire a pris une dimension que nous n’aurions jamais imaginée.”

Le chef évoque également les différentes crises traversées ces dernières années comme explication de ce choix. “Ces 20 années ont été remplies d’innombrables rires, de fêtes mémorables, de moments de partage et d’émotions fortes, mais aussi de périodes plus difficiles : la crise du Covid, trois années de travaux sur la place, ou encore la période des attentats à Bruxelles. Ces épreuves, nous les avons surmontées grâce à votre fidélité et à la passion qui nous anime.”

Dans son message Facebook, il n’oublie pas de passer par la case remerciements, avant de dévoiler les projets de remplacement à Jette. “Nous espérons trouver quelqu’un qui poursuivra cette belle aventure et continuera à faire vivre ce lieu unique.” La fermeture définitive est fixée à la fin décembre 2025, la date du dernier service sera communiquée dans les prochaines semaines.

Rédaction